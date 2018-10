Vivendi : DEUTSCHE GRAMMOPHON MARQUE L’HISTOIRE A LA CITE INTERDITE DE PEKIN

Deutsche Grammophon, le plus ancien label de musique classique au monde, a célébré son 120ème anniversaire à l'occasion d'un grand concert transculturel qui marquera l'histoire devant la Cité interdite de Pékin le 10 octobre. C'est la première fois depuis 1998 qu'un concert classique y est organisé et c'est aussi le plus important depuis que les Trois Ténors s'y sont retrouvés ensemble sur scène en 1994.

Devant un parterre de1 200 invités chinois et internationaux, Long Yu, le premier chef d'orchestre chinois à jouer à la Cité interdite, et l'orchestre symphonique de Shanghai y ont interprété les Carmina Burana de Carl Orff avec les voix mixes adultes de la Wiener Singakademie et le chœur pour enfants Shanghai Spring Children's Choir. Le pianiste russe Daniil Trifonov, représentant éminent de la jeune génération d'artistes DG, interprétant le deuxième concerto de Rachmaninov, faisait partie d'un ensemble d'artistes internationaux de premier plan rassemblés pour ce concert.

Ce concert de gala marque le début d'une série d'événements internationaux, de nouvelles sorties d'albums et d'exploration de ses archives que Deutsche Grammophon organisera pendant toute l'année à venir sous le label DG120. Le concert de Pékin a pu être suivi en direct dans le monde entier grâce à un streaming en réalité virtuelle et en 360 degrés sur YouTube, ainsi qu'à une diffusion dans des formats classiques. Des diffusions télévisées, ainsi que des projections dans des salles de cinéma, du concert sont prévues dans les semaines et mois à venir partout dans le monde.

Le concert-anniversaire de DG était le premier à se tenir au Temple des ancêtres impériaux (Taimiao) depuis que Zubin Mehta y assura une production du Turandot de Puccini il y a vingt ans, un événement dont l'importance mondiale a contribué à retenir Pékin pour les Jeux olympiques de 2008.

Plus d'informations (en anglais) sur le concert et sur les célébrations du 120ème anniversaire.