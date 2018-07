Vivendi : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance du mardi 31 juillet 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 4,81% à 22,83 euros)Vivendi occupe fièrement la tête du CAC 40. Le groupe de médias et de divertissement a fait trois annonces majeures hier soir - ses résultats semestriels, l'entrée en négociations exclusives pour acquérir Editis et ses projets pour l'évolution du capital d'Universal Music (UMG) - qui ont globalement les faveurs des investisseurs, bien qu'à des degrés divers. C'est incontestablement la perspective de la cession jusqu'à 50% du capital d'UMG à un "partenaire stratégique" qui retient le plus l'attention.