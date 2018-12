Vivendi : Dianoura !, projet soutenu par Vivendi Create Joy, diffusé ce soir sur Canal+ Family

En mars 2017, 60 élèves de deux classes Orchestre à l'école de l'Aveyron et de la Drôme interprétaient Dianoura !, une œuvre originale du compositeur Etienne Perruchon, aux côtés de l'Orchestre philarmonique de Radio France et de plus de 250 choristes.

Cette aventure musicale exaltante fait l'objet d'un documentaire, qui suit ces élèves qui ont travaillé intensément avec leurs professeurs de musique pour relever un défi d'envergure : assurer trois concerts exceptionnels à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Vivendi est doublement engagé dans ce projet, à travers le partenariat historique de son programme de solidarité Vivendi Create Joy avec l'association Orchestre à l'Ecole depuis 2008, et à travers la diffusion du documentaire sur sa chaîne Canal+ Family ce soir à 22h30 et disponible en replay sur myCanal.

Un Orchestre à l'Ecole permet à tous les élèves d'une même classe de se révéler dans la pratique instrumentale en orchestre. Au-delà du projet musical et de l'ouverture culturelle des jeunes, les impacts d'une telle démarche sont également pédagogiques et comportementaux. En France, on compte près de 1300 orchestres à l'école et plus de 32 000 élèves en bénéficient.

Le programme de solidarité Vivendi Create Joy encourage l'épanouissement des jeunes de 11 à 25 ans en difficulté, en leur permettant de se révéler dans un projet valorisant touchant la musique, le cinéma, la création…