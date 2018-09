Vivendi : Elliott Advisors répond à propos de Telecom Italia

10/09/2018 | 12:37

Dans un communiqué publié ce lundi, le fonds Elliott Advisors indique 'partager les inquiétudes de Vivendi' concernant le prix des actions de Telecom Italia (TIM), tout en étant déçu de voir le groupe 'choisir d'attaquer la direction de TIM plutôt que d'avancer sur des solutions constructives'.



Rappelons que la semaine dernière, Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia (TIM) avec 24% des actions, se disait 'profondément préoccupé par la gestion désastreuse de TIM depuis qu'Elliott a pris le contrôle du conseil d'administration à la suite de l'assemblée générale du 4 mai'. Le groupe pointait ainsi 'des performances boursières dramatiques', marquées par un cours en chute d'environ 35% depuis le 4 mai.



'Vivendi semble avoir été la proie du 'court-termisme' que le groupe avait précédemment critiqué. Après un mandat de plusieurs années en tant qu'actionnaire majoritaire, Vivendi semble prêt à se prononcer définitivement sur le nouveau conseil d'administration de TIM quatre mois seulement après sa nomination. Comment Vivendi peut-il éviter la responsabilité de l'état de TIM alors qu'il était en charge depuis si longtemps et que le nouveau conseil d'administration est installé depuis si peu de temps ?', interroge ce matin Eliott.



'Elliott encourage les actionnaires de TIM à donner au nouveau Board le temps de montrer qu'il est capable de créer de la valeur pour les actionnaires, dans ce qui est à l'évidence un environnement difficile pour les actions italiennes et les entreprises du secteur des télécoms', conclue le fonds.





