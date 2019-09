Vivendi : En refusant le droit de voter à Simon Fiduciaria, les dirigeants de Mediaset entraînent la société dans un lourd contentieux

Paris, le 4 septembre 2019

En refusant le droit de voter à Simon Fiduciaria, les dirigeants

de Mediaset entraînent la société dans un lourd contentieux

Vivendi déplore l'adoption d'une résolution relative au projet de fusion de Mediaset dans Media For Europe lors de l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset qui s'est tenue aujourd'hui.

Cette résolution a été adoptée grâce au vote décisif de Fininvest, un vote pris à l'encontre de tous les droits fondamentaux des actionnaires minoritaires, et grâce à l'interdiction illégale faite à Simon Fiduciaria de voter. Cette interdiction a été décidée par le Conseil d'administration de Mediaset, en s'appuyant sur une interprétation du droit italien des médias contraire au traité de l'Union européenne.

La fusion elle-même entraînerait la suppression totale et immédiate des droits des actionnaires minoritaires, sans leur payer de prime.

La gouvernance proposée aujourd'hui aux actionnaires n'existe pas aux Pays-Bas, pays dans lequel Media For Europe devrait être établi. La fusion n'est pas créatrice de valeur pour les actionnaires.

A travers ses multiples décisions illégales, Mediaset a placé la société dans une situation préjudiciable de grave incertitude juridique.

Toutes les décisions prises par Mediaset seront minutieusement examinées. Vivendi utilisera tous les recours juridiques à sa disposition dans toutes les juridictions concernées, tant au niveau national qu'européen, pour contester le projet Media For Europe.

» Version italienne du communiqué.

