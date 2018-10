Vivendi : Endemol pourrait être racheté par le français Banijay

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Banijay fondé par Stéphane Courbit et détenu à 31,4% par Vivendi, serait bien placé pour acquérir Endemol Shine, spécialiste mondial de la production audiovisuelle. Présent dans 17 pays, Banijay est un producteur et distributeur indépendant de premier plan en Europe. Le rachat d’Endemol, présent dans une vingtaine de pays pourrait pousser le groupe dans une autre dimension.Le prix payé serait d'environ 2 milliards d'euros, inférieur au prix de 2,5 à 3 milliards initialement demandé.Vivendi a plusieurs fois exprimé sa volonté de se développer à l'international et dans la production de contenus. Il pourrait augmenter sa participation dans Banijay - une opération qui permettrait au groupe de confirmer sa stratégie.