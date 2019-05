Vivendi : Groupe Canal+ met la main sur M7

28/05/2019 | 09:43

Vivendi grappille 0,6% après l'annonce lundi soir de l'acquisition, par sa filiale de médias Groupe Canal+, de l'opérateur indépendant de télévision payante paneuropéen M7 auprès du fonds de private equity Astorg.



Agrégateur et distributeur de chaînes locales et internationales, par satellite et plateformes OTT, M7 est présent en Belgique, Pays-Bas, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Roumanie où il compte trois millions d'abonnés, dont 0,8 million à un service antenne.



Le prix d'acquisition serait légèrement supérieur à un milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions et une profitabilité relutive pour Groupe Canal+ et Vivendi. L'opération est soumise à l'approbation de la Commission Européenne.



