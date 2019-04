Vivendi : Havas Blockchain co-organise la Paris Blockchain Week

Jusqu'au 19 avril, la Paris Blockchain Week réunit plus d'une vingtaine d'événements internationaux, des entreprises du secteur venues des cinq continents ainsi que des milliers de participants autour des technologies blockchain et des crypto-actifs. Co-organisateur de cet événement, Havas Blockchain se pose en acteur clé de cette nouvelle économie.

Organisée par Havas Blockchain, l'Association Française pour la Gestion des Cybermonnaies (FD2A), Chain Accelerator, Woorton et Datalents, la Paris Blockchain Week représente une opportunité inédite de faire de Paris la capitale européenne des levées de fonds en crypto-actifs et des technologies blockchain.

Havas Blockchain propose un accompagnement complet des entreprises et des institutions publiques souhaitant développer des solutions reposant sur des technologies blockchain. La société, lancée il y a 1 an et déjà acteur majeur du secteur, avait toute légitimité à organiser la Paris Blockchain Week, événement-phare visant à susciter des vocations et stimuler le développement de la scène blockchain en France et en Europe, et à inciter les meilleurs projets blockchain internationaux à y installer leurs activités.

Jusqu'au 19 avril, la Paris Blockchain Week accueille près d'une vingtaine d'évènements, où le Groupe Havas est représenté sur 6 d'entre eux.

» Voir le communiqué de presse Havas Blockchain.