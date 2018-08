Vivendi : Havas et Capitol Music Group forment Annex Tower Creative, une nouvelle agence à Los Angeles

Dans le cadre de ses ambitions de développement pour Annex, son réseau culturel et de d'entertainment mondial, Havas a décidé de créer l'agence Annex Tower Creative avec Capitol Music Group (CMG), un des labels d'Universal Music Group comptant en son sein des artistes tels que Paul McCartney, Sam Smith, Katy Perry, Bastille, Disclosure, Halsey, Vic Mensa ou Migos.

Situé dans l'emblématique tour de Capitol Records à Hollywood, Annex Tower Creative constitue la première alliance entre une agence et une maison de disques américaines.

Annex Tower Creative permettra une collaboration entre les marques et les artistes à travers les nombreux labels de CMG ainsi que des partenariats uniques au sein de la musique, de l'entertainment, de l'art, de la mode et des marques qui créeront des contenus et des expériences à la pointe des tendances Ce partenariat innovant entre deux entités de Vivendi offrira de nouvelles opportunités de revenus pour les artistes, les labels et les marques.

Depuis toujours, les annonceurs parlent de fusion entre entertainment et publicité. C'est chose faite. Havas et CMG viennent d'ouvrir un centre de contenu « social-first » au sein du label le plus en vogue du monde.

