Vivendi : Havas prend une participation majoritaire dans l'agence Battery

Basée à Los Angeles, l'agence a été créée en 2013 et a dégagé un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars (8,72 millions d'euros). Elle fera désormais partie du réseau Annex d'Havas.

"La convergence de la publicité, du divertissement, de la musique et des jeux reste une priorité pour Havas et Vivendi, et Annex est un élément essentiel de notre évolution", a déclaré le PDG de Havas, Yannick Bolloré, ajoutant que l'acquisition de Battery par Havas permettra au groupe publicitaire français de se distinguer des autres sociétés de holding.

