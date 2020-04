Vivendi : Information relative à l'organisation de l'Assemblée générale des actionnaires du 20 avril 2020 (Décret n° 2020-421 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées)

Paris, le 14 avril 2020

Information relative à l'organisation

de l'Assemblée générale des actionnaires du 20 avril 2020

(Décret n° 2020-421 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées)

Il est rappelé que l'Assemblée générale des actionnaires de la société, convoquée pour le lundi 20 avril 2020 à 15h30, se tiendra au siège social de la société situé au 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, hors la présence de ses actionnaires, en application de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées.

Elle sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site www.vivendi.com.

Conformément aux dispositions du Décret n° 2020-421 du 10 avril 2020, les actionnaires ayant déjà demandé une carte d'admission sont informés qu'ils ont la possibilité de voter par correspondance, sous réserve que leur instruction en ce sens parvienne à BNP Paribas Securities Services au plus tard la veille de l'Assemblée, soit le dimanche 19 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris.

Les actionnaires ont également la possibilité de donner pouvoir à un mandataire : les mandats avec indication de mandataire peuvent valablement parvenir à BNP Paribas Securities Services jusqu'au quatrième jour précédant l'Assemblée, soit le jeudi 16 avril 2020, à charge pour le mandataire d'adresser ses instructions par voie électronique à BNP Paribas Securities Services au plus tard le jeudi 16 avril 2020.

[1] Par voie électronique paris.bp2s.gis.assemblees@bnpparibas.com ou par voie postale : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées générales - CTO Assemblées générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex

[2] Les instructions doivent parvenir à l'adresse électronique paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com sous la forme du formulaire en ligne sur le site www.vivendi.com/assemblee-generale

Avertissement Important

Chacun des métiers de Vivendi analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de l'épidémie de COVID-19 (coronavirus). A ce stade, l'essentiel de l'impact sur les activités de Vivendi reste limité en raison de la nature numérique prépondérante de celles-ci. Cependant, l'épidémie devrait vraisemblablement continuer à avoir un impact de manière globale et il est impossible, à ce jour, de mesurer avec certitude combien de temps et comment cette crise impactera nos activités et nos résultats financiers.

