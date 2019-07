Vivendi : L'été des festivals

La saison des festivals 2019 bat son plein ! Tour d'horizon des événements que le groupe Vivendi est fier de soutenir et faire grandir en France et en Grande-Bretagne.

Dès aujourd'hui et pendant tout le week-end, deux festivals Vivendi vont faire vibrer des dizaines de milliers de personnes en quête de musique, de live et de fête : Les Déferlantes à Argelès-sur-Mer, et Love Supreme, festival bien connu des amateurs de jazz, à Glynde, en Angleterre. Avec un temps idéal et une programmation pointue, -M-, Dadju, Macklemore, Supertramp's Roger Hodgson, 30 seconds to Mars, ZZ Top pour le festival du sud de la France, et des stars comme Lauryn Hill, Jamie Cullum, Snarky Puppy, Jimmy Cliff pour le festival anglais, l'ambiance battra son plein à coup sûr.

De son côté, Garorock a battu un record d'affluence, avec un peu plus de 160 000 festivaliers, soit plus de 10 % par rapport à l'an dernier pour cet événement estival incontournable en Gironde, qui se tenait du 27 au 30 juin ! Les têtes d'affiche françaises Bigflo & Oli, Angèle, Clara Luciani et internationales comme Ben Harper, Marshmello et Sum 41 ont enflammé la scène du site de la Filhole à Marmande.

A suivre, prochainement en France : le Brive Festival, en partenariat avec le groupe Centre-France, du 19 au 22 juillet, et Live au Campo à Perpignan du 19 au 24 juillet. Ces festivals ont connu une affluence record en juillet 2018, avec respectivement une croissance de la fréquentation d'une année à l'autre de 15 % et 30 %.

Olympia Production, appelé en renfort début 2019, est également le coproducteur du festival ODP Talence -dont les bénéfices sont reversés au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France- qui s'est tenu début juin également en région bordelaise, pour lequel il prend en charge l'ensemble de la programmation, la billetterie et la communication.

En Grande-Bretagne, U Live organise des festivals à forte notoriété, tels que Nocturne, qui a eu lieu fin juin dans la prestigieuse résidence de Blenheim Palace classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Sundown, qui se tiendra à Norwich du 30 août au 1er septembre, et The Long Road à Stanford Hall du 6 au 8 septembre.

Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, Olympia Production a été missionnée par Maroc Culture pour la production exécutive et la programmation artistique du festival Mawazine à Rabat du 21 au 29 juin, dont l'affluence de 2 750 000 festivaliers en fait le plus grand festival gratuit au monde. Un record d'affluence pour cette 18ème édition.

À travers ses filiales Olympia Production et U Live, Vivendi est pleinement engagé dans une stratégie de développement du live, et participe, aux côtés d'acteurs locaux, à l'enrichissement et à la préservation de la diversité de l'offre culturelle en régions.