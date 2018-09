Vivendi : LINCC intègre le réseau d’accélérateurs d’Universal Music Group

LINCC, la plateforme d'innovation de Paris & Co* dédiée aux industries numériques culturelles et créatives, a rejoint le réseau d'accélérateurs d'Universal Music Group (UMG).

Le leader mondial de la musique apportera son expertise dans la sélection et l'accompagnement de startups de son industrie ou des secteurs du divertissement. Cette expertise à forte valeur ajoutée sera complémentaire du programme de mentorat et d'incubation proposé aux startups par Paris&Co.

L'accelerator Network d'UMG, une initiative unique dans l'industrie de la musique, a été lancé en octobre 2017 dans le but de soutenir le développement de nouvelles start-up innovantes dans le secteur des médias numériques.

LINCC rejoint six autres accélérateurs déjà présents dans le programme: APX, une joint-venture entre Axel Springer et Porsche (Berlin), NYC MediaLab (New York), Sparklabs (Séoul et Taipei), LeanSquare (Belgique), China Accelerator (Shanghai) et The Music Den (Toronto).

Pour candidater (plateforme LINCC) https://bit.ly/2Npfiwb

* : Agence de développement économique et d'innovation de Paris, Paris&Co accompagne plus de 400 startups par an, organise des évènements nationaux et internationaux et l'accueil d'entreprises étrangères. La plateforme d'innovation LINCC, portée par Paris&Co, a pour volonté d'accompagner l'innovation pour la création, la production et la diffusion des contenus numériques créatifs, récréatifs et éducatifs et a pour mission de repérer, d'accompagner et de connecter les startups les plus prometteuses du secteur.

