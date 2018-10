Vivendi : Le Bureau des Légendes, une Création originale Canal+ emblématique

Pilier majeur de la création en France et en Europe, Canal+ est une référence mondiale dans la production de contenus originaux avec sa « Création Originale » (Versailles, Engrenages, Le Bureau des Légendes, …), sa « Création Décalée » (Calls, Crac Crac, Scotch, Cuisine Extra Forte, Rdv avec Kevin Razy et bientôt Kings) et sa « Création Documentaire » (Just Kids, Omar Sy 40 ans et Combattants).

Cette créativité a été mise en lumière récemment par le film de l'agence BETC (Havas), CANAL+ crée, qui plonge dans l'imagination d'un des auteurs de Canal+ et de vivre la création d'une série.

Né en 2007, le label « Création Originale » porte les ambitions de la chaîne dans le segment porteur des séries. Et LeBureau des Légendes, une de ses séries les plus emblématiques, est attendu de pied ferme par les abonnés de la chaine pour une quatrième saison (diffusion ce lundi sur Canal+ des deux premiers des dix épisodes et diffusion sur myCANAL de l'intégralité de la nouvelle saison et de l'ensemble des saisons précédentes).

Les abonnés de la chaîne premium ont eu le privilège d'être invités à une nuit spéciale « binge »Le Bureau des Légendes vendredi soir dernier dans un grand cinéma parisien (voir photo) avec la diffusion en avant-première de 9 des dix épisodes de la nouvelle saison.

L'engouement du public pour les séries « Création Originale » de Canal+ ne se dément pas, en France comme à l'étranger (Le Bureau des Légendes, par exemple, s'est vendu dans plus de 90 pays) et c'est la raison pour laquelle Canal+ entend passer de six à huit puis dix séries par an.

La « Création Originale » évolue dans des univers différents. Pour 2018-2019, outre Guyane, Hippocrate et Le Bureau des Légendes, Canal+ va mettre à l'antenne la nouvelle saison d'Engrenages, Vernon Subutex avec Romain Duris (adapté des livres de Virginie Despentes), une mini-série adaptée de La Guerre des Mondes ou encore une série adaptée du roman Les Sauvages de Sabri Louatah. Canal+ compte 30 à 40 projets dans ses cartons.