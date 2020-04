Vivendi: Le CA progresse de 11,9% au 1er trimestre, peu impacté par le coronavirus

Les revenus du groupe se sont élevés à 3,87 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année et progressent de 4,4% à périmètre et changes constants.

"Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de Vivendi est peu affecté par les conséquences du COVID-19 dont l'impact est variable selon les activités du groupe et les zones géographiques où il opère", indique Vivendi dans un communiqué.

"Une baisse de chiffre d'affaires a néanmoins été constatée pour certaines activités au mois de mars, notamment Havas Group, Editis et Vivendi Village, correspondant aux premiers effets de la crise du COVID-19", précise-t-il.

"Il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps elle durera et comment elle impactera le chiffre d'affaires et les résultats annuels de Vivendi. Néanmoins, le chiffre d?affaires du deuxième trimestre 2020 de certaines activités, notamment d'Havas Group, d'Editis et de Vivendi Village, devrait être affecté", ajoute Vivendi.

(Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)