Vivendi : Le Crxssing, le festival où Paris et Londres se rencontrent

Ce nouveau festival initié par Vivendi réunit stars de la musique, de l'humour, du cinéma, de la gastronomie, de l'art et de la mode des deux côtés de la Manche pour une grande fête au cœur de King's Cross à Londres.

Un rassemblement inédit, tonitruant, où s'entremêlent les cultures des deux côtés de la Manche, où toutes les disciplines artistiques s'expriment en force : voilà ce que promet Le Crxssing, le nouveau festival dont Vivendi est à l'origine.

Rendez-vous est donné ce 22 septembre dans le quartier en pleine transformation de King's Cross à Londres, the place to be, celui-là même où sont désormais rassemblés l'essentiel des 3 000 collaborateurs des différentes entités de Vivendi en Grande-Bretagne. L'événement s'égrainera au cœur de la prestigieuse école des arts de Central Saint Martins : on ne pouvait rêver plus bel écrin ! A deux pas seulement de la gare internationale de St Pancras où Paris et Londres se rencontrent.

Musique, comédie, cinéma, gastronomie, art, mode : le programme s'annonce alléchant pour tous les sens. Et on ne devrait pas s'y ennuyer quand on sait que Le Crxssing est parrainé par Antoine de Caunes et Eddie Izzard. Le premier, sûrement l'un des plus british parmi les Français, personnalité incontestée du petit et grand écran. Le second, comédien de réputation mondiale, icône de la mode, maniant le surréalisme comme aucun autre.

Parmi les artistes annoncés figurent le comédien « franglais » Paul Taylor, la comédienne écossaise Fern Brady ou encore le célèbre chef du restaurant Frenchie, Grégory Marchand. François-Xavier Demaison, directeur du Théâtre de l'Œuvre, ne manquera pas ce rendez-vous, ou encore la réalisatrice Marjane Satrapi, participante d'un débat qui s'annonce vivifiant.

Parmi les musiciens et interprètes, on relèvera The Kills, Eddy de Pretto et Jordan Mackampa. Les étudiants de Central Saint Martins aussi, cela va de soi, s'exprimeront. On ne peut tous les citer, et c'est pourquoi un site web a été créé juste pour l'occasion.

Le Crxssing a pu voir le jour grâce à la détermination de plusieurs sociétés, parmi lesquels Vivendi, Google, HSBC, Eurostar et Blue Solutions. Une douzaine de partenaires se sont joints à eux, parmi lesquels EDF, la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, l'Institut Français, King's Cross General Partnership, 'hôtel Renaissance de St Pancras, LionTree, Ascential, Urban Partners, , Atout France, Getlink, Sassy Cidre, Cylo, et Master & Dynamic et L'Occitane.

La participation au Crxssing se fait essentiellement cette année sur invitation. Le Crxssing a vocation à devenir un festival annuel ouvert au grand public à partir de 2019. Pour toute information, et pour remporter peut-être une invitation !, consultez le site du festival.