Vivendi : Le Crxssing s'exporte à Shanghai

Le festival culturel Le Crxssing a pris ses quartiers en Chine ce 5 septembre avec succès, grâce à l'étroite collaboration entre Universal Music Group, Havas, Gameloft et Studiocanal. L'objectif : célébrer la musique chinoise et française, le divertissement, l'art et la mode via un événement professionnel funky, cool et élégant.

Organisée au sein de la salle de spectacles du Bandai Namco Dream Hall, la première édition du Crxssing à Shanghai s'est inspirée de la richesse du patrimoine culturel de la Chine et de la France pour célébrer le lien qui unit les deux pays, forgé par la collaboration et la créativité.

Cet événement international a été rendu possible grâce à la collaboration efficace entre UMG, Havas Events Shanghai, Gameloft et Studiocanal, et aux sponsors de l'événement, Citroën, Perrier, A tout France et L'Or / JDE.

Imaginé par Vivendi, le festival Le Crxssing est une célébration innovante de la créativité et du divertissement, né à Londres dans les légendaires Abbey Road Studios en 2017, déménagé à King's Cross au prestigieux Central St Martins College l'année suivante. Depuis, l'événement s'est étendu à Paris en 2019 et se déplacera bientôt à Tokyo.

Les artistes qui parrainaient cette édition chinoise étaient Luo Ning, pianiste de jazz renommé, lauréat du prix du « Meilleur album de jazz » décerné par les CMA Music Awards en 2019, et Claire Laffut, mannequin, peintre et chanteuse.

Luo Ning a interprété une de ses nouvelles compositions, accueillie chaleureusement par le public. Après la première chanson folklorique néo-traditionnelle chinoise, Claire Laffut a présenté une série de chansons mêlant savamment pop occidentale et électro française, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Les deux artistes ont également co-interprété une pièce retraçant les patrimoines musicaux des deux pays, La Vie en rose et Gare du Nord.

[Attachment]

[Attachment]

[Attachment]

[Attachment]