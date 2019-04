Vivendi : Le Groupe Canal+ dévoile son dispositif pour Cannes 2019

Canal+ a dévoilé ce jeudi 19 avril lors de sa conférence de presse spéciale Cannes les temps forts que les chaînes vont déployer le temps du festival.

Le groupe Canal+, partenaire officiel du festival de Cannes et à ses côtés depuis vingt-six ans, en accompagnera la 72ème édition qui se tiendra du 14 au 25 mai prochains.

Début des festivités, mardi 14 mai, avec la diffusion en direct, en clair et en exclusivité de la cérémonie d'ouverture, produite par Canal+ et présentée par le Maître de cérémonie Édouard Baer sous l'égide du président du jury, Alejandro González Iñárritu.

Pour ce rendez-vous annuel prisé de tous les amoureux de cinéma, Canal+ et Canal+ Cinéma (rebaptisé, le temps du festival, Canal+ Cannes), les chaînes Ciné+ et les plateformes myCANAL et Dailymotion s'habilleront aux couleurs du festival. Au programme, strass et paillettes en direct de la Croisette, pour la montée des marches chaque soir. Durant douze jours exceptionnels, toutes les antennes du groupe déclinent une programmation riche et originale, des émissions dédiées (la quotidienne « Cannes 2019 », présentée chaque soir à 20h10 par Augustin Trapenard avec la complicité de Mademoiselle Agnès ; « Catherine et Liliane spécial Cannes » ; « Tchi Tcha spécial Cannes » présenté par Laurie Cholewa ;…), des contenus digitaux inédits et les films marquants de la Sélection officielle 2018 en première exclusivité complétés par d'autres issus des éditions précédentes,et des chefs-d'œuvre classiques qui fondent la mémoire du festival de Cannes. Et pour la première fois, vingt palmes d'or seront proposées à l'envi sur myCANAL.

Toute l'actualité du festival, quotidiennement relayée par les chaînes C8 et CNEWS, sera amplifiée par un dispositif digital et des traitements éditoriaux événementiels sur myCANAL et Dailymotion.

Enfin, samedi 25 mai, en direct, en clair et en exclusivité, la cérémonie de clôture produite par Canal+ sera retransmise et dévoilera le palmarès qui consacrera les lauréats de cette 72e édition du festival de Cannes.