Vivendi : Le retour des compétitions internationales de boxe en Afrique

Vivendi Sports pousse ses pions en Afrique. Après une course cycliste homologuée par l'Union cycliste internationale au Cameroun, l'entité du Groupe en charge de la conception et de la réalisation d'évènements sportifs organise le Championnat du Monde IBO (International Boxing Organization) des poids super-légers, en collaboration avec Malamine Koné Event, au CanalOlympia Téranga de Dakar au Sénégal le 20 octobre prochain.

Ce grand gala de boxe internationale rassemblera des boxeurs sénégalais, français, congolais, d'Afrique du sud, biélorussien, camerounais, algérien, nigérian et tunisien. Il marque le retour de la boxe internationale en Afrique.

Une soirée qui s'annonce donc exceptionnelle ! Déjà, le nom, « JAB & VIBES », nous fait vibrer !

Six combats sont annoncés. L'assaut phare mettra aux prises les deux meilleurs poids super-légers français pour le titre mondial IBO : Mohammed Mimoune, ex-champion d'Europe des welters et détenteur de la ceinture IBO depuis janvier dernier, et Franck Petitjean, challenger du titre européen des poids super-légers. Des combats pour le championnat d'Afrique ABU (African Boxing Union) des poids lourds, le championnat d'Afrique ABU des poids super légers, et entre les grands espoirs de la boxe française dans la catégorie des poids super moyens sont également annoncés.

Cette première édition de « JAB & VIBES » associe différentes entités de Vivendi - volonté clairement affichée de Vivendi Sports de multiplier les transversalités. La soirée de boxe sera accompagnée des performances de Nix, Kiff No Beat et Sidiki Diabaté, des artistes signés dans les labels d'Universal Music Group. Et elle pourra être suivie en direct sur les chaînes sports de Groupe Canal+ sur le continent africain et en France.

Une soirée évènement à ne pas manquer !