Vivendi : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale mixte du 20 avril 2020

Regulatory New:

Vivendi (Paris:VIV):

Avertissement : A la suite de l’annonce du Ministre des Solidarités et de la Santé du 8 mars 2020 et de l’arrêté du 9 mars 2020 interdisant tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes sur le territoire national jusqu’au 15 avril 2020, sous réserve des rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation, les modalités d’organisation de l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 20 avril 2020 pourraient évoluer.

Il est rappelé que les actionnaires ont la possibilité de voter par correspondance ou par Internet sans être physiquement présents à l’Assemblée. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site de la société www.vivendi.com.

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Vivendi se tiendra le lundi 20 avril 2020, à 15 h 30, à l’Olympia, 28 Boulevard des Capucines, 75009 Paris.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions et est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans le même avis.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires. Les informations visées à l’article R. 225-73 du Code de commerce seront consultables sur le site internet de Vivendi à l’adresse suivante : https://www.vivendi.com/assemblee-generale

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l’édition (Editis) et les jeux vidéo (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde.

Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique.

Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200311005371/fr/