Vivendi : Prorogation de l’échéance de la vente à terme des actions Ubisoft

Paris, le 26 septembre 2018

Prorogation de l'échéance de la vente à terme des actions Ubisoft

Comme précédemment annoncé, le 20 mars 2018 Vivendi a vendu à terme le solde de sa participation dans Ubisoft (soit 7 590 909 actions représentant 6,7 % du capital) pour un montant d'environ 500 millions d'euros correspondant à un prix de 66 euros par action.

Ces 6,7 % seront ainsi cédés à deux établissements financiers par Vivendi : environ 0,91 %, comme prévu, à la date du 1er octobre 2018, et 5,74 % reportés à la date du 5 mars 2019.

Vivendi s'est engagé envers Ubisoft à avoir cédé la totalité de ses actions au 7 mars 2019, date de livraison. Vivendi garde en outre l'engagement pris en mars 2018 de ne pas acquérir d'actions Ubisoft durant une période de cinq ans.

