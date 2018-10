Vivendi : See Tickets établit un nouveau record pour Glastonbury 2019

See Tickets a une fois de plus enregistré un record dimanche en vendant en seulement 36 minutes les 135 000 billets du festival Glastonbury 2019, l'un des plus grands festivals de musique et d'arts de la scène qui se tient au mois de juin dans le Somerset, en Angleterre.

Le compte Twitter officiel du festival a fait état d'une « demande incroyable » depuis 9h du matin et, à 9h36, la co-organisatrice du festival, Emily Eavis, indiquait sur son compte que la vente était achevée. « Les tickets ont à présent tous été vendus ! Nous sommes époustouflés par l'énorme demande, avec apparemment un nombre record de connexions. Merci pour votre patience et votre incroyable soutien. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'acquérir des billets, une revente de billets aura lieu en avril », précise-t-elle dans un tweet.

See Tickets est en charge de la vente des billets de Glastonbury depuis 2000. Il accompagne plusieurs milliers d'organisateurs de spectacles musicaux, d'événements sportifs et culturels. See Tickets fait partie de Vivendi Ticketing (Vivendi Village) qui prévoit de vendre plus de 20 millions de billets cette année dans une trentaine de pays au travers des marques See Tickets implanté au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et aux Etats-Unis, Digitick en France et Paylogic aux Pays-Bas et en Belgique.