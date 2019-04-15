Vivendi : Toutes les résolutions adoptées en AG, dont l'OPRA

15 avril (Reuters) - Vivendi SA:
* VIVENDI-LENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS PORTANT SUR LES
RÉMUNÉRATIONS
DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR
2018 ET 2019 ADOPTÉES
* VIVENDI-LA NOMINATION DE CYRILLE BOLLORÉ POUR REMPLACER
SON PÈRE
VINCENT AU CONSEIL EST ADOPTÉE
* VIVENDI-LA RÉSOLUTION PERMETTANT UNE OPRA SUIVIE
DANNULATION
DACTIONS PORTANT SUR JUSQUÀ 25% DU CAPITAL EST ADOPTÉE
* VIVENDI-LENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES
ACTIONNAIRES ONT ÉTÉ ADOPTÉES
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(Rédaction de Paris, Gwénaëlle Barzic)