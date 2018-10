Vivendi : UNIVERSAL MUSIC a lancé une filiale Afrique francophone dédiée à un marché très prometteur

Universal Music Africa sera supervisé par Universal Music France. Son directeur général Olivier Nusse estime que le marché africain battra le marché européen dans 10 ans.

Etat des lieux du marché mondial : à l’heure d’aujourd’hui, l’Afrique ne pèse que 0,5% de l’industrie musicale mondiale (17 milliards de dollars). Les pays leaders sont les USA, le Japon, l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Les marchés à fort potentiel sont la Chine, l’Amérique latine et l’Afrique.

Le constat d’Universal pour l’Afrique francophone est très rationnel : les africains adorent la musique, le taux de croissance du PIB est d’à peu près 7,5%, et celui de la population (jeune) est très élevé (320 millions aujourd’hui pour 850 millions en 2050).

Surtout la stratégie d’UMG est bel est bien de créer un vivier d’artistes locaux pour le marché local, et non pas pour les faire venir en France. Leurs créations n’auront aucun mal à s’exporter par le nouveau mode de distribution d’aujourd’hui qui est celui du streaming. Grâce à lui, l’export n’est plus réservé à la seule musique anglaise.

Universal Music Africa (qui a adapté le logo d’UMG en présentant le globe tourné sur l’Afrique…) va développer tous les métiers (complémentaires) de la musique grâce au savoir faire de sa maison mère n°1 mondial : le live, la synchro pour la pub, le numérique et les partenariats avec les marques. Aujourd’hui se sont elles qui sont les principales pourvoyeuses des artistes, en les parrainant lors de concerts tandis que les prix des places sont très faibles.

UMA compte déjà 22 artistes à son catalogue, au premier rang desquels les togolais TOOFAN.

UMG va tenter aussi d’avancer sur le terrain de la perception des droits d’auteur, espérant bien être aidé par les gouvernements et les opérateurs téléphoniques qui proposent de plus en plus d’offres de streaming musical à leurs abonnés. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux, près de 90% de la population en Côte d’Ivoire par exemple possédant un smartphone.

Universal Music Group et Universal Music Africa sont des marques de Vivendi, coté à la Bourse de Paris. Le cours de l’action est en croissance de +3,70% sur 1 an et +29,31% sur 5 ans.