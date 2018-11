Vivendi : UNIVERSAL MUSIC signe un contrat avec TAYLOR SWIFT

La chanteuse pop américaine a déjà vendu 40 millions d’albums à 28 ans.

Taylor Swift vient de sortir son 5ème album. Passée de la country à la pop depuis le 4ème, elle va de records en records et totalise notamment plus de 100 millions de ventes digitales et a glané 10 Grammy Awards.

Elle incarne parfaitement la génération du « moi », n’hésitant plus à raconter sa vie intime dans ses textes et sur les réseaux sociaux. Elle est la 4ème artiste la plus suivie sur INSTAGRAM avec près de 105 millions d’abonnés !

Plus fort encore, elle a lancé « The Swift Life », son propre réseau social dont le but est clairement de rendre toujours plus fanatiques ses admirateurs. Ceux qui partagent le plus des contenus ou qui achètent des albums de la star ont plus de chances d’assister à son concert, à une bonne place.

C’est REPUBLIC RECORDS, filiale américaine d’UMG basée à New-York, qui s’occupera de l’artiste prodige. Si UNIVERSAL MUSIC devient ainsi sa maison de disques exclusive, il faut noter que Taylor Swift a réussi à garder les droits sur les enregistrements de ses futurs albums.

Pour autant il s’agit bel est bien d’un coup de maitre pour UMG qui enfonce le clou face à la concurrence. Déjà première major musicale devant SONY MUSIC et WARNER MUSIC avec 30% du marché mondial contre respectivement 28% et 18% pour ses deux rivaux (chiffres de l'année 2017), UNIVERSAL MUSIC va encore augmenter sa valeur estimée récemment par les spécialistes à 40 milliards de dollars (contre 20 milliards pour SONY MUSIC et 15 milliards pour WARNER MUSIC).

UNIVERSAL MUSIC GROUP est une filiale (- la plus lucrative -) de VIVENDI, coté à la Bourse de Paris. L’action cotait 21,09 euros en clôture d’hier 20 novembre 2018. Elle est en baisse de -7,50% sur un an et en hausse de +14,34% sur cinq ans. Peut-être un bon point d’entrée pour investir… En parallèle de ce potentiel de croissance, VIVENDI est aussi une assez bonne valeur de rendement, ayant distribué plus de 2% de dividende à ses actionnaires à la fin avril.