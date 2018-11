Vivendi : accord de distribution entre Canal+ et TF1

15/11/2018 | 09:33

TF1 et Canal+, filiale de Vivendi, annoncent la signature d'un nouvel accord de distribution global qui permet à Canal+ d'intégrer dans ses offres toutes les chaînes du groupe TF1 ainsi que les services non linéaires qui y sont associés.



Cet accord permet aux abonnés de bénéficier de fonctionnalités innovantes autour des programmes du groupe TF1, dont les programmes en replay de MYTF1 avec des fenêtres de diffusion étendues et des programmes en avant-première de leur diffusion TV.



L'ensemble de ces programmes et nouvelles fonctionnalités seront disponibles prochainement dans les offres Canal et pour la première fois via myCANAL. L'accord s'accompagne d'un nouveau partenariat élargi entre TF1 et Dailymotion.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.