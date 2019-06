Du 17 au 21 juin, l'ensemble du groupe Vivendi est présent aux Cannes Lions, International Festival of Creativity, le rendez-vous majeur de la communication qui réunit chaque année les professionnels du monde entier.

Dans le cadre de cette manifestation, au sein du Havas Café, lieu d'échange qui, depuis plus de dix ans, s'impose comme « the place to be » du networking aux Cannes Lions, les différentes sociétés du groupe Vivendi, Havas en tête, seront mobilisées pour poursuivre un dialogue avec les professionnels et échanger sur les multiples opportunités offertes aux marques par les contenus du Groupe.

Au sein du corner Vivendi spécialement aménagé pour l'occasion, les visiteurs pourront découvrir les contenus du Groupe sur des bornes interactives. Le Havas Café se prêtera également au jeu des Talks et des conférences de presse - notamment celle de Yannick Bolloré et Arnaud de Puyfontaine le jeudi 20 juin.

Par ailleurs, une équipe de deux « envoyés spéciaux » Vivendi est présente au Havas Café afin de prendre le pouls de cette industrie de la communication toujours en effervescence, et proposer des contenus viraux divertissants, engageants, pour rendre compte de la présence des dirigeants et des créatifs du groupe Vivendi à Cannes.

Pour rester connecté à l'actu Vivendi aux Cannes Lions, suivez les réseaux Dailymotion, Twitter et Linkedin, et les hashtags #havascannes, #havascafe et #WeAreVivendi.