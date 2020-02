Vivendi : bénéfice de 1 741 ME en 2019 (+50,5 %)

13/02/2020 | 18:20

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 15 898 millions d'euros en 2019, contre 13 932 millions d'euros en 2018. ' Il est en hausse de 14,1 %, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+ ainsi qu'à la consolidation d'Editis à compter du 1er février 2019 ' indique le groupe.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires progresse de 5,6 % par rapport à 2018, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+14,0 %).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 1 526 millions d'euros, en hausse de 18,5 %. A taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel ajusté augmente de 10,8 %.



Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 1 381 millions d'euros, en hausse de 16,9 % par rapport à 2018.



Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 1 583 millions d'euros (1,28 euro par action de base), contre 127 millions d'euros en 2018 (0,10 euro par action de base). Il est en augmentation de 1 456 millions d'euros. Le résultat net ajusté est un bénéfice de 1 741 millions d'euros (1,41 euro par action de base), contre 1 157 millions d'euros en 2018 (0,92 euro par action de base), en hausse de 50,5 %.



