Vivendi: chiffre d'affaires en hausse de 12% au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant français des médias Vivendi a vu ses ventes bondir de 11,9% au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros, toujours tracté par sa major Universal dont la cession partielle doit l'aider à affronter des baisses de revenus liées à la crise sanitaire et économique.

"Il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps (la crise sanitaire) durera et comment elle impactera le chiffre d'affaires et les résultats annuels de Vivendi", précise toutefois le groupe dans un communiqué.

Vivendi a notamment finalisé le 31 mars la cession de 10% d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent (qui dispose d'une option pour acquérir 10% supplémentaire) et a encaissé à cette occasion un revenu exceptionnel "de l'ordre de 2,8 milliards d'euros".

Avec une dette nette qui ressort à 2,4 milliards d'euros fin mars, le groupe Vivendi juge sa situation financière "solide".

Sur le premier trimestre, son activité globale a progressé de 4,4% à taux de change et périmètre constants. UMG progresse, toujours en données constantes, de 12,7%, grâce aux abonnements et au streaming (+16,5%) tandis que les téléchargements et les ventes physiques reculent.

"Les meilleures ventes de musique enregistrées au premier trimestre 2020 comprennent les nouveaux albums de King & Prince, de Justin Bieber, d'Eminem et de The Weeknd, ainsi que la poursuite des ventes des titres de Billie Eilish et de Post Malone", détaille le communiqué.

L'arrêt des concerts en raison des mesures de confinement a toutefois un impact sur les revenus du "Merchandising et autres activités", en baisse de 5%.

Le groupe Canal+, porté par son développement à l'international grâce notamment à l'intégration du réseau de chaînes M7, voit ses revenus progresser de 1% à taux de change et périmètre constants.

"L'ensemble de ses sources de revenus" sont touchés par l'épidémie de Covid-19, précise le communiqué. "Le chiffre d'affaires de la télévision en France baisse légèrement de 0,7%" mais le portefeuille d'abonnés individuels continue de croître (+62.000 en un an).

Les autres activités (Havas, Editis, spectacles et billetteries) reculent fortement à partir du mois de mars et la situation devrait peser sur le second semestre de Vivendi.

Le groupe de communication Havas (-4,4% sur le trimestre en données constantes), touché dans plusieurs régions, "met en oeuvre une adaptation de ses coûts opérationnels pour limiter la détérioration de sa rentabilité".

Enfin, Editis (-14,4%) est pénalisé par la fermeture des librairies et rayons livres, qui n'est pas compensée par la progression du parascolaire et du e-learning dopés par l'école à la maison.

