Vivendi : condamne la décision de Mediaset

18/04/2019 | 11:51

Le groupe Vivendi condamne ce jour la décision prise par le Conseil d'administration de Mediaset, de lui interdire de voter lors de son Assemblée générale.



' Rien n'interdit à Vivendi de voter : ni l'accord du 8 avril 2016 aujourd'hui contesté, ni la décision de l'AGCOM d'avril 2017 ou toute autre loi applicable. La décision du Conseil d'administration de Mediaset est contraire aux principes élémentaires de la démocratie actionnariale. Elle est à la fois illégale et va à l'encontre des intérêts de Mediaset et, en particulier, de ses actionnaires minoritaires ', assure Vivendi.



Le groupe précise qu'il se réserve le droit de contester la validité des résolutions adoptées, et ce devant les tribunaux.





