Vivendi condamne la décision de Mediaset

de lui interdire de voter lors de son Assemblée générale

Vivendi condamne la décision prise aujourd'hui par le Conseil d'administration de Mediaset de lui interdire de voter lors de son Assemblée générale.

Rien n'interdit à Vivendi de voter : ni l'accord du 8 avril 2016 aujourd'hui contesté, ni la décision de l'AGCOM d'avril 2017 ou toute autre loi applicable.

La décision du Conseil d'administration de Mediaset est contraire aux principes élémentaires de la démocratie actionnariale. Elle est à la fois illégale et va à l'encontre des intérêts de Mediaset et, en particulier, de ses actionnaires minoritaires.

Dans ces conditions, Vivendi n'est pas en mesure de participer à l'Assemblée générale de Mediaset et se réserve le droit de contester la validité des résolutions adoptées aujourd'hui devant les tribunaux.

