Vivendi : 'confiant' dans les perspectives du second semestre

30/07/2018 | 18:13

Le groupe Vivendi a fait état, ce lundi soir hors cotation, d'une hausse de 54% de son résultat opérationnel ajusté du premier semestre de l'année, lequel atteint 542 millions d'euros, contre 352 millions à la même période en 2017.



À taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel ajusté augmente de 112 millions d'euros (+31,6%).



Orientation positive pour les revenus également. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 6 463 millions d'euros, contre 5 462 millions d'euros au premier semestre 2017 (+18,3 %), en tenant compte de la consolidation d'Havas à compter du 3 juillet 2017 (+1 052 millions d'euros). À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 4% par rapport au premier semestre 2017, grâce à la progression d'Universal Music Group (+6,8%) et de Groupe Canal+ (+1,3%).



Le résultat net ajusté est un bénéfice de 393 millions d'euros (0,31 euro par action de base), contre 320 millions d'euros (0,26 euro par action de base) au premier semestre 2017, soit une hausse de 22,8%.



'Vivendi est confiant dans les perspectives du second semestre 2018. En particulier, Groupe Canal+ confirme son objectif d'EBITA avant charges de restructuration pouvant atteindre près de 450 millions d'euros en 2018. Par ailleurs, Havas anticipe une meilleure croissance organique du revenu net au second semestre 2018 grâce aux gains de budgets significatifs enregistrés au premier semestre', commente le groupe Vivendi.





