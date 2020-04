Vivendi : dépasse les attentes au T1 grâce à UMG, impact limité du Covid-19

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaire d'un analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Vivendi progresse de 3,7% lundi, à 21,39 euros, après que le groupe de médias et de divertissement a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au titre du premier trimestre 2020, tiré par sa division Universal Music Group (UMG) dont il a récemment finalisé le processus d'ouverture du capital.

Vivendi a bouclé le mois dernier la cession de 10% du capital de sa maison de disques UMG à un groupement mené par le géant chinois de la technologie Tencent, pour un montant de 3 milliards d'euros. Vivendi et Tencent, avec la participation de Tencent Music Entertainment et de certains investisseurs financiers internationaux, étaient entrés en négociations exclusives au début du mois d'août avant de signer un accord en vue de cette transaction en décembre. Le groupement mené par Tencent dispose de l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaires du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Au cours du trimestre clos fin mars, le chiffre d'affaires de Vivendi s'est établi à 3,87 milliards d'euros, en hausse de 11,9% en données publiées et de 4,4% à taux de change et périmètre constants. Selon Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,62 milliards d'euros. Ce début d'exercice est "plus résistant que prévu grâce à UMG", a commenté Invest Securties.

La filiale UMG a vu ses revenus progresser de 12,7% à périmètre et taux de change constants, à 1,77 milliard d'euros. L'augmentation des revenus liés aux abonnements et au streaming (+16,5%) a largement compensé la baisse des ventes physiques (-1,4%) et de téléchargements (-26,1%).

Le groupe audiovisuel Canal+ a vu ses revenus progresser de 1% à taux de change constants, à 1,37 milliard d'euros, profitant de la croissance des revenus de la télévision payante à l'international.

Pour ces deux principales filiales, le chiffre d'affaires a été peu affecté au premier trimestre par les conséquences de la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Mais une baisse d'activité liée à la pandémie de Covid-19 a été constatée pour les filiales Havas et Editis.

Le chiffre d'affaires d'Havas, le groupe de communication racheté par Vivendi à l'été 2017, a reculé de 3,3% en données organiques, à 507 millions d'euros, reflétant les premiers impacts de la crise sanitaire du coronavirus. "Si les performances ont été globalement en ligne avec le budget jusqu'à fin février, celles du mois de mars ont été en retrait", a indiqué Vivendi dans un communiqué.

Consolidé par intégration globale depuis février 2019, le groupe d'édition Editis a réalisé un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros au premier trimestre, en diminution de 14,3% à périmètre et taux de change constants. Cette contraction des ventes s'est principalement réalisée au mois de mars, "avec le début de la période de confinement qui pénalise le secteur de l'édition", a précisé Vivendi.

Le groupe convoque ses actionnaires en assemblée générale (AG) ce lundi, à 15h30. Compte tenu du renforcement des mesures prises par les autorités concernant le confinement des personnes et la fermeture des établissements recevant du public, cette AG se déroulera à huis clos. Elle sera retransmise en direct et en intégralité sur le site internet de la société.

