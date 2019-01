Vivendi : déplore les 'manoeuvres' d'Eliott chez TIM

14/01/2019 | 16:23

Par voie de communiqué de presse, le groupe Vivendi déplore 'les manoeuvres dilatoires' des membres nommés par Elliott au conseil d'administration de Telecom Italia (TIM), 'qui ont décidé de retarder jusqu'au 29 mars la tenue de l'Assemblée générale, contrairement à toutes les règles statutaires et au Code civil italien'.



Rappelons que Vivendi avait formellement demandé le 14 décembre dernier que l'Assemblée générale de TIM soit convoquée dans les meilleurs délais. 'Pour toute réponse, le Conseil a d'abord pris acte de la demande le 14 décembre avant d'annoncer le 21 décembre qu'il commençait l'analyse de celle-ci, renvoyant toute décision au 14 janvier et puis à une Assemblée générale plus de deux mois plus tard', regrette Vivendi.



'Ces manoeuvres dilatoires impactent négativement chaque jour davantage les résultats financiers de TIM. La chute du cours de bourse, de plus de 40 % depuis le 4 mai dernier, en est une triste traduction. Ces manoeuvres constituent un véritable déni de démocratie actionnariale et vont à l'encontre de toutes les règles les plus élémentaires et fondamentales de bonne gouvernance d'entreprise.'



Le groupe précise enfin se réserver le droit de demander la convocation d'une nouvelle assemblée générale cet été, 'si la gouvernance et les résultats financiers de l'entreprise ne s'améliorent pas de manière significative'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.