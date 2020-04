Vivendi : en hausse, un broker reste à 'surpondérer'

07/04/2020 | 17:13

Le titre Vivendi avance ce mardi de +2%, alors que l'analyste Morgan Stanley confirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre Vivendi, notant la 'résilience' du groupe face à la crise.



'Vivendi devrait faire preuve de résilience pendant la crise, et bénéficie de vents structurels pour la reprise quand elle viendra, plus un bilan solide et une liquidité abondante', apprécie le broker.



Morgan Stanley fixe ainsi son objectif de cours à 31 euros, contre 33 euros jusque-là.



