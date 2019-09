Vivendi : estime que l'AG de Mediaset est 'illégale'

04/09/2019 | 10:37

Par voie de communiqué, le groupe Vivendi affirme ce mercredi que l'Assemblée générale extraordinaire de Mediaset serait “illégale”, le CA ayant empêché Simon Fiduciaria de voter, “en s'appuyant sur une interprétation du droit italien des médias contraire au traité de l'Union européenne”.



Simon Fiduciaria est un autre actionnaire minoritaire de Mediaset, à qui Vivendi a transféré une partie des droits de vote.



“Mediaset ne tient compte ni des droits les plus élémentaires des actionnaires ni des principes de gouvernance d'entreprise, son seul objectif étant de favoriser Fininvest sans même reconnaître une prime aux actionnaires minoritaires. Un nombre croissant d'actionnaires et d'investisseurs s'interroge quant au bien-fondé de l'opération proposée et doute qu'elle crée de la valeur”, commente Vivendi, qui assure qu'il utilisera “ tous les recours juridiques possibles dans tous les pays et toutes les juridictions concernés pour contester la légalité du projet de nouvelle entité”.





