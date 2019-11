Vivendi et Mediaset obtiennent une semaine supplémentaire pour trouver un accord

(Actualisation: report de l'audience prévue au tribunal de Milan, déclarations de Vivendi, contexte, information de source sur une éventuelle cession d'une partie des actions détenues par Vivendi dans Mediaset)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un tribunal de Milan a accordé une semaine supplémentaire à Vivendi et Mediaset pour tenter de trouver une issue à leur différend concernant le projet de fusion du groupe italien et de sa filiale espagnole au sein d'une holding basée aux Pays-Bas, baptisée Media for Europe (MFE).

Le tribunal a accordé ce report, à la demande des parties prenantes, afin de permettre "la poursuite de l'examen des possibilités de conciliation", a indiqué Mediaset dans un communiqué. Cette décision va prolonger la suspension provisoire du projet de fusion entre Mediaset et le groupe espagnol Mediaset Espana Comunicaciones jusqu'à la date de l'audience, désormais prévue le 29 novembre prochain.

Mediaset avait auparavant annoncé ne pas avoir trouvé d'accord avec son actionnaire Vivendi et confirmé son intention de créer un groupe paneuropéen de média, malgré les tentatives du spécialiste français des médias et du divertissement de faire annuler le projet.

Le projet de fusion avec Mediaset Espana va être réalisé, avait alors déclaré le diffuseur italien. Ce projet est une "priorité", avait indiqué Mediaset.

"Le projet MFE est essentiel pour l'avenir du groupe Mediaset, ainsi que pour tous ses actionnaires et parties prenantes, qui subiraient de sérieux dommages s'il n'était pas réalisé", avait estimé Mediaset, qui a convoqué pour le 10 janvier une assemblée générale extraordinaire des actionnaires relative au projet.

Un porte-parole de Vivendi interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, a déclaré que la question restait de savoir si Mediaset "va permettre à tous les actionnaires de voter lors de l'assemblée générale du 10 janvier, et notamment Simon Fiduciaria comme ce dernier en a pourtant le droit à hauteur de 20%".

Vivendi a transféré, en avril 2018, 20% du capital de Mediaset au trust Simon Fiduciaria, afin notamment de se plier aux exigences des autorités italiennes. Simon Fiduciaria n'a pas été autorisé par Mediaset à voter sur le projet MFE.

Vivendi, qui détient en direct 8,8% du capital de Mediaset, est prêt à vendre une partie de ses titres, au prix de 3,25 euros par action, en gage de bonne volonté pour trouver un accord et régler les différends qui l'opposent au groupe d'audiovisuel italien, a indiqué une source proche du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones.

Vivendi a saisi la justice italienne le mois dernier pour réclamer l'annulation du projet de fusion de Mediaset et de sa filiale espagnole, autorisée le 4 septembre par l'assemblée générale du groupe audiovisuel italien.

Le tribunal de Milan avait déjà reporté du 30 octobre au 22 novembre l'audience relative à la plainte déposée par Vivendi contre le groupe d'audiovisuel italien, afin de donner aux deux parties le temps de trouver un accord pour régler leur différend.

