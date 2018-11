Paris, le 30 novembre 2018

Vivendi et ses filiales relaient

le Global Citizen Festival : Mandela 100 en Afrique

Vivendi s'associe à l'organisation internationale Global Citizen pour mieux faire connaitre le Global Citizen Festival : Mandela 100 qui se tiendra le 2 décembre 2018 à Johannesburg.

Beyoncé & JAY-Z, Black Coffee, Cassper Nyovest, D'banj, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Femi Kuti, Kacey Musgraves, Pharrell Williams & Chris Martin, Sho Madjozi, Tiwa Savage, Usher et Wizkid se produiront au premier Global Citizen Festival qui sera organisé en Afrique.

Trevor Noah, le célèbre acteur, humoriste et animateur d'origine sud-africaine, animera le Global Citizen Festival : Mandela 100, avec les participations de Naomi Campbell, Dave Chappelle, Danai Gurira, Sir Bob Geldof, Gayle King, Bonang Matheba, Nomzamo Mbatha, Tyler Perry et Anele Mdoba. Oprah Winfrey interviendra à ce festival, son discours célébrant la mémoire de Nelson Mandela et de son héritage.

Canal+ Afrique diffusera le festival aux millions de téléspectateurs qu'il compte dans 30 pays africains. Robert Brazza, journaliste congolais renommé, commentera cet événement. L'ensemble des dix salles CanalOlympia, situées actuellement dans sept pays africains, retransmettra gratuitement le festival de huit heures à ses spectateurs.

Michele Anthony, Vice President exécutif d'Universal Music Group, est membre du Conseil d'administration de Global Citizen. Elle préside également le programme Global Citizen Rewards, une initiative pour laquelle des artistes majeurs offrent des billets de concert qui sont donnés aux personnes ayant contribué à éradiquer la pauvreté dans le monde.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d'un groupe européen d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. La stratégie claire et ambitieuse fixée il y a quatre ans a été mise en œuvre avec succès par le Directoire. Dans la création de contenus, tout d'abord : le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les jeux vidéo mobiles (Gameloft) et les séries et films (Groupe Canal+), qui sont aujourd'hui les trois contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, ensuite : Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter nos contenus d'une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s'est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d'élargir au maximum ses réseaux de distribution. L'exercice 2017 a permis d'ajouter une troisième brique à cet ensemble : la communication avec Havas. Havas dispose d'une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises, la billetterie et le numérique, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités du Groupe de Vivendi travaillent désormais pleinement ensemble, créant ainsi plus de valeur, au sein d'un groupe industriel intégré. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com