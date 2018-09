Vivendi : étrille la gestion de TIM depuis la prise de contrôle par Elliott

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de télécoms Vivendi a publié un communiqué mercredi après la clôture des marchés pour critiquer la gestion de Telecom Italia (TIM) depuis que le fonds activiste Elliott a "pris le contrôle du conseil d'administration" le 4 mai dernier.

Se disant "préoccupé" par une "gestion "désastreuse", Vivendi souligne que le cours de Bourse de TIM a perdu 35% depuis le 4 mai et est au plus bas depuis cinq années, rappelant qu'Elliott "promettait un doublement du cours de Bourse en deux ans". Le groupe français estime en outre que la "nouvelle gouvernance est défaillante". "La propagation de rumeurs provoque des dysfonctionnements nuisibles à la bonne marche et aux résultats de TIM", détaille-t-il.

Vivendi, qui possède 24% des actions de TIM, affirme néanmoins rester "convaincu de l'important potentiel de développement de TIM".

La prise de contrôle de TIM avait fait l'objet d'une rude bataille entre Vivendi et Eliott, tournant finalement à l'avantage du fonds. L'investisseur américain avait ainsi réussi à placer sa liste de 10 candidats indépendants au conseil d'administration le 4 mai dernier à la suite de l'assemblée générale des actionnaires tandis que Vivendi avait dû se contenter des cinq sièges restants.

Les deux sociétés divergent notamment sur le rythme des cessions d'actifs, qu'Elliott souhaite accélérer pour désendetter TIM et verser de nouveau un dividende.

