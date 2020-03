Vivendi : finalisation de l'accord avec le consortium mené par Tencent, relatif à UMG et l'évolution de son capital

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent, trois mois après l'accord signé le 31 décembre 2019, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100 % du capital d’UMG.

Le consortium, mené par Tencent (00700.HK), comprenant Tencent Music Entertainment (NYSE : TME) et d’autres co-investisseurs financiers, a l’option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d’acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d’UMG regroupant ses activités chinoises.

Vivendi se réjouit de l’arrivée du consortium mené par Tencent, qui permettra à UMG de se développer davantage en Asie.

Ce très important accord stratégique étant désormais finalisé, Vivendi poursuit l’éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l’assistance de plusieurs banques qu’il a mandatées.

Une introduction en Bourse est prévue au plus tard début 2023.

Vivendi a l’intention d’utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour un programme significatif de rachats d’actions et des acquisitions.

Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l’obtention de l’accord d’autorités de la concurrence et d’autres autorités réglementaires ainsi que toutes les autres autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de certaines opérations et les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vivendi ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de toute autre raison.

Par ailleurs, chacun des métiers de Vivendi analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de l’épidémie de COVID-19 (coronavirus). A ce stade, l’essentiel de l’impact sur les activités de Vivendi reste limité en raison de la nature numérique prépondérante de celles-ci. Cependant, l’épidémie devrait vraisemblablement continuer à avoir un impact de manière globale et il est impossible, à ce jour, de mesurer avec certitude combien de temps et comment cette crise impactera nos activités et nos résultats financiers.

ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.

