Vivendi : hausse de 10,7% du CA au 1er trimestre

Vivendi annonce un chiffre d'affaires de 3.459 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2019, en hausse de 10,7%, en raison principalement de l'augmentation d'Universal Music Group (UMG) et de la consolidation d'Editis depuis le 1er février 2019.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe de communication et de divertissement croît de 5,7% par rapport au premier trimestre 2018, principalement grâce à la progression d'UMG (+18,8%).



Toujours en organique, Vivendi affiche une baisse de chiffre d'affaires de 3,3% pour sa filiale de médias Groupe Canal+, une stagnation chez sa filiale de publicité Havas (+0,1%) et un repli de 6,1% dans les autres métiers.



