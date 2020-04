Vivendi : l'AG du 20 avril se tiendra à huis clos compte tenu de la crise sanitaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé mercredi que sa prochaine assemblée générale du 20 avril se tiendrait à huis clos, compte tenu du renforcement des mesures prises par les autorités concernant le confinement des personnes et la fermeture des établissements recevant du public. Cette réunion sera retransmise en direct et en intégralité sur le site internet de la société.

Vivendi encourage ses actionnaires à voter par correspondance ou par Internet avant le dimanche 19 avril.

"Les actionnaires avaient la possibilité d'adresser à la société des demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour, entre le 11 et le 26 mars 2020", a rappelé Vivendi. "Aucune demande n'a été reçue par la société pendant ce délai", a ajouté le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

