Vivendi : le projet UMG reporté à plus tard ?

27/06/2019 | 11:24

Plus forte baisse du CAC 40, l'action Vivendi perdait près de 4% ce matin à la Bourse de Paris. Selon une information publiée hier par le média californien Digital Music News, le projet de cession de la 'pépite' Universal Music Group (UMG) pourrait subir un sérieux retard.



Digital Music News affirme que la semaine dernière, Vivendi a décidé de suspendre l'opération pour six mois, ce qui la reporterait en 2020. Ce ne serait pas tout car ensuite, le groupe a fait face à l'aggravation des différends avec des artistes quant aux conséquences de l'incendie qui a ravagé Universal Studios en 2008.



Bref, indique une source de Digital Musics News, la cession d'UMG serait maintenant en 'pause pour une durée indéfinie' ('indefinite pause').





