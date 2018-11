Vivendi : les prévisions de résultats d'un analyste

12/11/2018 | 16:38

Le groupe va annoncer jeudi prochain ses chiffres sur le 3ème trimestre.



Avant cette publication, Oddo table sur une très bonne performance d'UMG avec une croissance organique de 12% (portée par un agenda de sortie très favorable et de forts succès aux Etats-Unis ; 9 des 10 premières places en septembre). ' La performance de Canal+ devrait être plus mitigée mais le momentum opérationnel s'améliore depuis quelques semaines (3 accords clefs dans les contenus) ' indique Oddo.



' Deux catalyseurs pourraient soutenir le titre ces prochains mois/semaines : 1/ la poursuite d'acquisitions de titres par Bolloré (30 M acquis depuis août et restitution de 10 M de titres empruntés) ; 2/ des annonces autour de la cession d'une partie du capital d'UMG ' rajoute le bureau d'études.



Oddo s'attend à un EBITA de 844 ME, soit une croissance de 13% par rapport à 2017 (+130 pb de marge).



