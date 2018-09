Vivendi : nouvelle Présidente de CanalOlympia

05/09/2018 | 17:49

Le groupe annonce la nomination de Christine Pigeyre au poste de Présidente Directrice Générale de CanalOlympia et Présidente de Vivendi Sports, deux sociétés de Vivendi Village.



' Cette double nomination permet de regrouper l'ensemble des activités de Vivendi Village en Afrique : CanalOlympia, le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique sub-saharienne ; Vivendi Sports, qui conçoit et organise des compétitions sportives ; et des ' Vivendi Village Africa ' qui rassemblent des infrastructures culturelles et sportives ainsi que des espaces de formation et d'innovation ' indique le groupe.



Christine Pigeyre conserve son poste de Directeur des Relations extérieures de Vivendi et succède à la tête de CanalOlympia à Corinne Bach, nommée Directrice du Développement et des Opérations de Studiocanal.



