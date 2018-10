Vivendi : ouverture de la 10e salle CanalOlympia en Afrique

04/10/2018 | 18:03

Le groupe Vivendi annonce ce soir qu'il vient d'inaugurer sa dixième salle CanalOlympia en Afrique, et sa deuxième à Lomé au Togo.



'Présents dans 7 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les CanalOlympia ont rapidement trouvé leur public. L'absence de lieux de projection depuis parfois plusieurs décennies, une programmation diversifiée de films récents (blockbusters américains, grandes affiches françaises, films africains), un prix d'entrée accessible et le recours aux meilleurs standards de projection expliquent ce succès', indique Vivendi.





