Vivendi : recherche des industriels pour investir dans UMG, les fonds exaspérés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi est à la recherche d'acteurs industriels pour céder une participation minoritaire dans sa maison de disques Universal Music Group (UMG), alors que l'intérêt des fonds d'investissements diminue face à la lenteur du processus de vente et au prix réclamé, a rapporté Bloomberg jeudi.

Selon l'agence de presse, qui cite des sources proches du dossier, Vivendi a échangé avec des sociétés candidates à un investissement dans UMG, dont le groupe chinois Tencent. Une telle transaction pourrait aider la filiale de Vivendi à se développer à l'international mais sa mise en œuvre comporterait des risques. L'entrée d'une entreprise chinoise au capital d'UMG pourrait échauder les autorités américaines, alors que les Etats-Unis représentent le premier marché au monde pour la musique.

Bloomberg indique que les fonds de capital-investissement et les fonds souverains qui étudiaient le lancement d'une offre sont quelque peu découragés face à la lenteur du processus de vente et au prix demandé par Vivendi, qui oscille entre 25 et 30 milliards de dollars.

En février dernier, Reuters a révélé que la société d'investissement américaine KKR et Tencent Music Entertainement, filiale du groupe chinois Tencent, envisageaient de faire des offres concurrentes pour 50% du capital d'UMG.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, Vivendi n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Vivendi a annoncé en juillet dernier renoncer à mettre en Bourse sa filiale UMG mais se lancer à la recherche de partenaires stratégiques. Le conglomérat envisage de céder jusqu'à 50% de sa filiale, principale contributrice à ses résultats. Cette recherche pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2019.

A la suite des travaux préalables effectués par le directoire, Vivendi a annoncé en février dernier avoir reçu les banques présélectionnées pour l'accompagner dans cette opération d'envergure. Le choix final des banques conseils chargées de trouver les meilleurs partenaires pour UMG "devrait se terminer prochainement", a indiqué le groupe le mois dernier à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi recule de 2,3% vers 9h45, à 23,99 euros.

