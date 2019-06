Paris, le 17 juin 2019

Vivendi : réduction de capital

par annulation d'actions auto-détenues

Le Directoire de Vivendi, réuni ce jour, a décidé de procéder à l'annulation de 50 millions d'actions auto-détenues, représentant 3,82 % du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte du 15 avril 2019 aux termes de sa 28ème résolution.

A la suite de cette annulation, Vivendi détient directement 7 099 578 de ses propres actions, soit 0,56 % de son capital social. Le capital social s'élève désormais à 6 926 194 572,00 euros divisé en 1 259 308 104 actions auxquelles sont attachés 1 351 262 216 droits de vote bruts.

Sur les 50 millions d'actions annulées :

30 millions d'actions, issues des 35 093 509 actions qui étaient adossées à la croissance externe, ont été réaffectées à l'annulation,

20 millions d'actions sont issues des acquisitions récentes réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions en cours, mis en œuvre le 28 mai 2019 sur décision du Directoire du 24 mai 2019, selon le descriptif du programme de rachat du 27 mai 2019, en ligne sur le site vivendi.com.

Ce programme de rachat se poursuit jusqu'au 25 juillet 2019 comme précédemment annoncé.

