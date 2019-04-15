Vivendi reste confiant sur ses chances de succès en Italie

15 avril (Reuters) - Les dirigeants de Vivendi SA
ont déclaré lundi lors de l'assemblée générale du groupe de
médias et de divertissement :
* VIVENDI N'A PAS DE PROJET DE DÉPLACER SON SIÈGE SOCIAL
DANS UN
AUTRE PAYS, A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS STÉPHANE
ROUSSEL.
* LA RÉSOLUTION 29 PERMETTANT UNE OPRA PORTANT JUSQU'À 25%
DU
CAPITAL N'EST QU'UNE OPTION QUI NE FAIT PAS OBSTACLE À D'AUTRES
SCÉNARIOS COMME UN DIVIDENDE OU UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE, A
DÉCLARÉ LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FRÉDÉRIC CRÉPIN.
* VIVENDI VEUT ACCOMPAGNER TELECOM ITALIA DANS LE TEMPS, EST
UN
ACTIONNAIRE INDUSTRIEL ET DE LONG TERME, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT
DU DIRECTOIRE ARNAUD DE PUYFONTAINE.
* ARNAUD DE PUYFONTAINE DIT RESTER CONFIANT SUR LA
POSSIBILITÉ DE
CONSTRUIRE UN "SUCCÈS" EN ITALIE
* UN 3E VOLET DE LA SÉRIE DES FILMS PADDINGTON EST EN
CHANTIER, A
DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE CANAL+ MAXIME SAADA.
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(Rédaction de Paris)