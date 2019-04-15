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VIVENDI

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Vivendi reste confiant sur ses chances de succès en Italie

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15/04/2019 | 18:17

15 avril (Reuters) - Les dirigeants de Vivendi SA ont déclaré lundi lors de l'assemblée générale du groupe de médias et de divertissement :

* VIVENDI N'A PAS DE PROJET DE DÉPLACER SON SIÈGE SOCIAL DANS UN AUTRE PAYS, A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS STÉPHANE ROUSSEL.

* LA RÉSOLUTION 29 PERMETTANT UNE OPRA PORTANT JUSQU'À 25% DU CAPITAL N'EST QU'UNE OPTION QUI NE FAIT PAS OBSTACLE À D'AUTRES SCÉNARIOS COMME UN DIVIDENDE OU UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE, A DÉCLARÉ LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL FRÉDÉRIC CRÉPIN.

* VIVENDI VEUT ACCOMPAGNER TELECOM ITALIA DANS LE TEMPS, EST UN ACTIONNAIRE INDUSTRIEL ET DE LONG TERME, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE ARNAUD DE PUYFONTAINE.

* ARNAUD DE PUYFONTAINE DIT RESTER CONFIANT SUR LA POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE UN "SUCCÈS" EN ITALIE

* UN 3E VOLET DE LA SÉRIE DES FILMS PADDINGTON EST EN CHANTIER, A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE CANAL+ MAXIME SAADA. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOLLORÉ 1.72%4.25 Cours en temps réel.19.37%
MEDIASET 0.69%2.783 Cours en clôture.0.73%
TELECOM ITALIA 1.42%0.5219 Cours en clôture.6.48%
VIVENDI 0.34%26.37 Cours en temps réel.23.50%
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Données financières (€)
CA 2019 14 915 M
EBIT 2019 1 570 M
Résultat net 2019 1 222 M
Trésorerie 2019 307 M
Rendement 2019 1,99%
PER 2019 27,67
PER 2020 24,05
VE / CA 2019 2,29x
VE / CA 2020 2,14x
Capitalisation 34 409 M
Graphique VIVENDI
Durée : Période :
Vivendi : Graphique analyse technique Vivendi | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VIVENDI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 23
Objectif de cours Moyen 25,6 €
Ecart / Objectif Moyen -2,6%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Arnaud de Puyfontaine Chief Executive Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Stéphane Roussel Director & Chief Operating Officer
Hervé Philippe Director & Chief Financial Officer
Simon John Gillham Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VIVENDI23.50%38 935
BOLLORÉ19.37%13 690
VIACOM17.86%12 303
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.28.61%7 419
DOLBY LABORATORIES, INC.6.37%6 669
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD--.--%3 689
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