Vivendi : termine dans le vert soutenu par un analyste

14/02/2020 | 18:32

Le titre termine la séance dans le vert profitant de l'analyse positive de Morgan Stanley. Le bureau d'analyses réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 31 euros sur la valeur, après l'annonce par le groupe de plans pour une introduction en Bourse d'Universal Music Group et un relèvement du niveau maximal pour ses rachats d'actions.



'Les résultats du quatrième trimestre se sont montrés mitigés et les questions à propos de la stratégie future demeurent, mais nous nous attendons à ce que les actions continuent de surperformer', affirme le broker dans le résumé de sa note.



L'analyste Oddo BHF confirme pour sa part ce vendredi sa recommandation 'neutre' sur le titre, après des résultats 2019 'un peu inférieurs', l'amenant à penser que 'la logique de hausse de la décote va se poursuivre', ce qui 'va limiter l'upside'.



'Nos attentes de résultats sont légèrement revues en baisse en 2020. Nous tablons dorénavant sur un EBITA 2020 de 1.978 ME vs 2.089 ME', explique le broker.



L'analyste révise également son objectif de cours, à la marge cependant : de 26,50 euros, Oddo BHF prévoit désormais 26,40 euros. Le tout pour un potentiel de +5%.



